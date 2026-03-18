Pugilato Dual Match Italia-Croazia a Parma il 27 e 29 marzo | 7 incontri di boxe olimpica Under 17 ed Elite al PalaCiti

Il 27 e 29 marzo si svolgerà a Parma il Dual Match Italia-Croazia di pugilato, con sette incontri di boxe olimpica tra Under 17 ed Elite al PalaCiti. La Federazione Pugilistica Italiana organizza questa sfida, che prevede anche dieci match tra Boxe Parma e la Rappresentativa Emilia Romagna. L’evento coinvolge atleti italiani e croati in un torneo di pugilato amatoriale.

La Federazione Pugilistica Italiana porta a Parma la sfida tra azzurri e croati: in programma anche 10 match tra Boxe Parma e la Rappresentativa Emilia Romagna. Biglietto unico da 10 euro valido per entrambe le serate Il PalaCiti di Parma, in Via Lazio 5, sarà teatro di un doppio appuntamento con il pugilato olimpico. Venerdì 27 marzo alle ore 19.00 e domenica 29 marzo alle ore 16.00, la struttura parmense ospiterà il Dual Match tra la Nazionale italiana di boxe e la Croazia, evento indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Boxe Parma nell’ambito del progetto Road to 110 FPI. Il biglietto unico ha un costo di 10 euro ed è valido per entrambe le serate. 🔗 Leggi su Sportface.it

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