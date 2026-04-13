Tarquinia pubblicata la graduatoria definitiva per i contributi all’affitto 2025

A Tarquinia è stata resa pubblica la graduatoria definitiva per i contributi all’affitto relativi all’anno 2025. La lista include i nomi dei beneficiari che riceveranno il sostegno economico destinato al pagamento del canone di locazione. La pubblicazione segna la conclusione del procedimento amministrativo legato alla distribuzione delle risorse. La graduatoria è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito ufficiale dell’ente.

Tarquinia, 13 aprile 2026 – È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa ai contributi integrativi per il canone di locazione per l’annualità 2025. A renderlo noto è l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia, Enrico Leoni, che ha comunicato la disponibilità degli elenchi sul portale istituzionale dell’ente. Nel dettaglio, sul sito del Comune di Tarquinia è possibile consultare le graduatorie con le domande ammesse al finanziamento, quelle non ammesse e quelle escluse, così da permettere ai cittadini interessati di verificare la propria posizione in modo diretto. «È stata pubblicata la graduatoria definitiva per i contributi del canone di locazione per l’annualità 2025», dichiara l’assessore Leoni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Agricoltura, pubblicata la graduatoria definitiva: fondi per 4,6 milioniÈ stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a... Leggi anche: Bando turismo, pubblicata la graduatoria per i contributi alle strutture ricettive