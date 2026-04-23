Provincia Lotesoriere rifiuta le deleghe | Resto all' opposizione come chiede Fratelli d' Italia
Il consigliere provinciale di Brindisi ha annunciato di aver rifiutato le deleghe assegnate dal presidente dell'ente, dichiarando di voler rimanere all'opposizione come richiesto dal partito di appartenenza. La decisione arriva dopo la distribuzione delle deleghe ai consiglieri eletti dall'amministrazione provinciale, creando una posizione chiara all’interno dell’assemblea. La scelta del consigliere si inserisce nel quadro delle dinamiche politiche interne alla provincia.
BRINDISI - Dopo l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali eletti da parte del presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes, emerge una posizione netta che segna il profilo politico dell'assemblea. Francesco Lotesoriere, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cosenza, Fratelli d’Italia sotto pressione: la destra chiede un leader “puro” per la Provincia.
Giorno del ricordo. Le accuse di Fratelli d’Italia a maggioranza e opposizioneIl Coordinamento di Fd’I all’attacco dell’amministrazione comunale stigmatizzando in particolare il comportamento tenuto nel giorno del ricordo,...