Cosenza Fratelli d’Italia sotto pressione | la destra chiede un leader puro per la Provincia
A Cosenza, Fratelli d’Italia si trova sotto pressione perché i suoi alleati chiedono un leader che rappresenti i valori più autentici del partito per guidare la Provincia. La richiesta nasce dall’esigenza di rafforzare la presenza della destra in vista delle prossime elezioni, così come dalla richiesta di un nome che possa convincere gli elettori più tradizionali. In questa fase, il partito deve decidere se scegliere un candidato che rispecchi fedelmente le sue posizioni o aprire a figure più moderate.
La Destra Cosentina alla Svolta: Fratelli d’Italia sotto Pressione per la Scelta del Nuovo Presidente della Provincia. Cosenza è al centro di un acceso dibattito politico. L’associazione “Destra in Movimento” sollecita Fratelli d’Italia a candidare un esponente di chiara matrice destrorsa alla presidenza della Provincia, criticando la possibile scelta di figure provenienti da altre aree politiche o considerate troppo moderate. La richiesta arriva in un momento cruciale per la definizione delle prossime amministrative provinciali in Calabria, aprendo una spaccatura interna al centrodestra. Un Appello per l’Identità: Le Ragioni di “Destra in Movimento”.🔗 Leggi su Ameve.eu
Assunzioni per infermieri e Oss. La Cgil chiede nuovi ingressi: "Gli organici sono sotto pressione"
La Cgil di Pistoia evidenzia come la carenza di personale infermieristico e Oss stia influenzando negativamente il settore sanitario locale.
Fratelli d’Italia, frattura interna: nasce “La Destra Sociale”
Argomenti discussi: Provincia Cosenza, Destra in Movimento: Basta socialisti transfughi, serve un sindaco di destra; Cultura, Cosenza (FdI): ddl cammini valorizza comunità ed aree interne; Provincia di Cosenza, grandi manovre in atto per scegliere il candidato presidente; Provincia di Cosenza, il centrodestra verso la scelta del candidato presidente · CosenzaChannel.it.
Provincia Cosenza, Destra in Movimento: «Basta socialisti transfughi, serve un sindaco di destra»L’associazione politico-culturale Destra in Movimento lancia un monito a Fratelli d’Italia in vista del rinnovo alla Provincia di Cosenza. cosenzapost.it
Maltempo in Calabria, l’appello di Angelo Brutto: «Uniti per superare l’emergenza»Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, interviene sulla drammatica ondata di maltempo che sta colpendo la provincia di Cosenza. cosenzapost.it
Nel Giorno del Ricordo, in occasione della commemorazione promossa da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Cosenza, rinnoviamo memoria e rispetto per gli italiani vittime delle Foibe. La verità è un dovere verso la storia. facebook