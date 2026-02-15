Giorno del ricordo Le accuse di Fratelli d’Italia a maggioranza e opposizione

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia ha criticato duramente l’amministrazione comunale durante il giorno del ricordo, accusandola di comportamenti ipocriti in occasione della commemorazione dell’esodo istriano. La protesta si è concentrata sul modo in cui sia la maggioranza sia l’opposizione hanno gestito la cerimonia, ritenuta poco rispettosa dalla destra. In particolare, Fd’I ha evidenziato come alcuni interventi siano sembrati strumentali e fuori luogo, suscitando immediato scontro politico.

Il Coordinamento di Fd'I all'attacco dell'amministrazione comunale stigmatizzando in particolare il comportamento tenuto nel giorno del ricordo, definito ipocrita verso la tragedia dell' esodo istriano. "Anche quest'anno, a furor di telecamere, il vicesindaco si è fatto immortalare, in compagnia del capogruppo di Progetto Comune, Feniello – dice FdI – di fronte alla tomba del compianto don Francesco Pockaj, sacerdote amatissimo che ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'esodo fiumano. Non possiamo però dimenticare come proprio costoro, che adesso si fanno belli di fronte ai fotografi, più per dovere che per reale convincimento, compreso Feniello, nel 2022 abbiano votato contro la mozione che chiedeva l'intitolazione di una via a Norma Cossetto, medaglia d'oro, stuprata e infoibata dalle milizie comuniste titine".