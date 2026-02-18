Municipio Bassa Val Bisagno | assegnate le deleghe ai consiglieri nomi e incarichi
Il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, Fabrizio Ivaldi, ha deciso di assegnare le deleghe ai consiglieri per migliorare l’efficienza dell’amministrazione. La decisione deriva dalla necessità di suddividere meglio le responsabilità e garantire servizi più rapidi ai cittadini. In particolare, alcuni consiglieri si occuperanno di lavori pubblici, altri di urbanistica e socialità, con incontri regolari con la giunta per coordinare le attività.
Antonino Tripodi (Gruppo Consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca): patrimonio a uso sportivo. Alessandra Leonardo (Gruppo Consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca): rapporti con il sistema educativo scolastico territoriale. Gabriele Ruocco (Gruppo Consiliare Lista Civica Silvia Salis Sindaca): progetti volti al sostegno delle fragilità. Enrico Sergio Davico (Gruppo Consiliare Bassa Val Bisagno Civica): impianti di telefonia mobile e tutela degli animali.
