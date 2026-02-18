Municipio Bassa Val Bisagno | assegnate le deleghe ai consiglieri nomi e incarichi

Antonino Tripodi (Gruppo Consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca): patrimonio a uso sportivo. Alessandra Leonardo (Gruppo Consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca): rapporti con il sistema educativo scolastico territoriale. Gabriele Ruocco (Gruppo Consiliare Lista Civica Silvia Salis Sindaca): progetti volti al sostegno delle fragilità. Enrico Sergio Davico (Gruppo Consiliare Bassa Val Bisagno Civica): impianti di telefonia mobile e tutela degli animali. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ceraudo: "Non cercavo applausi, ma rispetto per Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sindaco ridisegna le deleghe: incarichi tematici ai consiglieriIl sindaco Antonio Santillo ha riorganizzato le deleghe all’interno del Comune.

Oltresavio, avviata la nuova legislatura del consiglio di quartiere e assegnate le deleghe: i nomiQuesta mattina, nella sede di via Pistoia 58, si è riunito il primo consiglio di quartiere Oltresavio della nuova legislatura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sicurezza stradale in Val Bisagno: confronto tra comitati e istituzioni; A San Fruttuoso e Marassi: Carnevale dei bambini, Kissinpendola e gran ballo di Martedì Grasso -; Festa di Carnevale con ballo in maschera a Villa Piantelli; Troppi pedoni investiti a Genova: ecco le strade più pericolose di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi.

Municipio Bassa Val Bisagno: assegnate le deleghe ai consiglieri, nomi e incarichiCon apposito provvedimento il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, Fabrizio Ivaldi, ha assegnato alcune deleghe ad alcuni consiglieri municipali, ecco di seguito i compiti specifici che sono ... genovatoday.it

Sicurezza stradale in Val Bisagno: confronto tra comitati e istituzioniSono soddisfatti i comitati che da sempre si spendono per la sicurezza stradale in Val Bisagno: mercoledì, nel corso di un incontro nella sede del Municipio Bassa Val Bisagno, il Comitato San ... genovatoday.it

Ieri il Direttivo del Comitato San Fruttuoso Genova è stato ricevuto in Municipio Bassa Val Bisagno insieme agli amici di FIAB Genova e GenovaCiclabile per Presentare le istanze raccolte tra i nostri cittadini in merito alla sicurezza stradale, attraversamenti, pro facebook