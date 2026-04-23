Il governo italiano ha annunciato che il protocollo con l’Albania rappresenta una strada valida, evidenziando come siano stati persi due anni a causa di interpretazioni giudiziarie considerate forzate e infondate. La premier ha definito questa notizia come un riscontro importante, sottolineando che il percorso intrapreso finora si è dimostrato corretto. La dichiarazione è stata rilasciata in una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sul contenuto del protocollo.

"Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Protocollo Italia-Albania, Meloni: "Nostra strada valida, persi due anni per letture giudiziarie forzate"

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