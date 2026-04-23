Il tribunale europeo ha approvato una decisione relativa ai centri di permanenza temporanea, portando alla luce come in Italia siano stati spesi due anni in attese e interpretazioni giudiziarie che non hanno portato a risultati concreti. La notizia riguarda un tema attuale e coinvolge le difficoltà incontrate nel processo di gestione dei migranti e delle strutture di accoglienza nel paese.

"Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all' immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meloni, ok Corte Ue su Cpr, persi due anni per letture giudiziarie forzate

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