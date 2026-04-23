Protocollo Italia-Albania compatibile con normative Ue L' ok dell' Europa al piano del governo

L'Unione Europea ha approvato il Protocollo tra Italia e Albania, confermando che le sue disposizioni rispettano le norme europee sulle procedure di rimpatrio e di asilo. La decisione si basa sull'assunto che i diritti dei migranti siano garantiti durante tutte le fasi del processo. La ratifica rappresenta un passo formale nel rapporto tra i due paesi, senza però alterare le norme già in vigore.

Il Protocollo Italia-Albania è compatibile con la normativa dell'Ue relativa alle procedure di rimpatrio e di asilo, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Lo afferma l'avvocato generale della Corte Ue Nicholas Emiliou. Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023, autorizza l'Italia ad istituire e gestire, sul territorio dell'Albania, centri per il trattenimento e il rimpatrio che restano assoggettati alla giurisdizione italiana, a scopo di gestione dei flussi migratori. In tale contesto, due migranti che erano stati precedentemente trattenuti in Italia in virtù di ordini di espulsione sono stati trasferiti in un centro in Albania.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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