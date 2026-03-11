Protocollo Italia-Albania nuovo blitz delle toghe contro il governo | Dubbi su legittimità

La Corte d’Appello di Roma ha esaminato di nuovo il meccanismo dei trasferimenti in Albania previsto dal protocollo tra il governo italiano e Tirana. Il procedimento riguarda le decisioni delle autorità italiane in merito a questo accordo, con un focus sulla legittimità delle procedure adottate. La questione è al centro dell’attenzione giuridica e coinvolge le autorità competenti.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma sul trasferimento di tre richiedenti asilo marocchini anche condannati per droga, violenza sessuale e resistenza La Corte d'Appello di Roma è tornata a pronunciarsi sul meccanismo dei trasferimenti in Albania previsto dal protocollo siglato dal governo italiano con Tirana. E lo ha fatto con tre dispositivi emessi a febbraio che riguardano altrettanti cittadini marocchini, richiedenti "protezione internazionale", per i quali è stato disposto il trattenimento nel Cpr di Gjader. Al centro della vicenda c'è un passaggio giuridico che la Corte capitolina mette nero su bianco. Nel provvedimento si...