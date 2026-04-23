Protocollo Albania | la Corte UE dà ragione alla strategia di Meloni

La Corte dell'Unione Europea ha espresso un parere favorevole riguardo al protocollo tra Italia e Albania, confermando l'ok all'accordo. L'avvocato generale della Corte ha condiviso questa posizione, sostenendo la validità del protocollo. La decisione riguarda il rispetto delle procedure e dei criteri legali stabiliti dall'UE per accordi di questo tipo. Il verdetto rappresenta un passo importante nel processo di approvazione del protocollo tra i due paesi.

? Cosa sapere L'avvocato generale della Corte UE emette parere favorevole sul protocollo Italia-Albania.. Meloni conferma la strategia governativa per la gestione dei flussi migratori illegali.. La premier Meloni ha espresso forte soddisfazione per il recente parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea riguardo al protocollo tra Italia e Albania, definendo la posizione europea come una conferma del percorso intrapreso dal governo italiano. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la guida del governo ha sottolineato come tale sviluppo giudiziario convalidi la strategia adottata finora dal Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Protocollo Albania: la Corte UE dà ragione alla strategia di Meloni Notizie correlate Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea». Meloni: “Andiamo avanti”Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania. Il 24 marzo il protocollo Albania alla Corte UeIl 24 marzo prossimo il protocollo Albania tornerà davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ieri ha fissato l’udienza di uno dei due... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avvocato Cgue: Protocollo Italia-Albania compatibile con la normativa dell’UE; Albania, i centri costosi e vuoti: promessi 36mila migranti, solo 83 rimpatri; Migranti, avvocato Corte Ue: Ok intesa Italia-Albania ma i diritti siano pienamente tutelati; Corte Ue, legge di Budapest sulle persone Lgbt viola il diritto. Protocollo Italia-Albania sui migranti: la Corte UE conferma la compatibilità con le norme europeeIl parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Ue conferma che il protocollo Italia-Albania sui migranti è compatibile con le norme europee, ma con garanzie sui diritti dei migranti. lamilano.it Corte Ue e protocollo Albania, FdI all'assalto: L'Europa smonta la sinistra e zittisce le toghe rosseIl Protocollo Italia-Albania che autorizza Roma a istituire e gestire centri di trattenimento e rimpatrio sul territorio albanese sotto giurisdizione ... iltempo.it Il parere dell'Avvocato generale della #Cortedigiustizia Ue conferma con chiarezza la bontà dell'impostazione del #governo italiano sul protocollo con l' #Albania. Per due anni, però, questo modello è stato rallentato da decisioni di magistrati che, per cecità id x.com Corte #Ue e protocollo #Albania, #FratellidItalia all’assalto: “L’Europa smonta la sinistra e zittisce le toghe rosse” #migranti #23aprile #iltempoquotidiano - facebook.com facebook