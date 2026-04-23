Migranti la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse | il protocollo Italia-Albania compatibili con la normativa europea Meloni | Andiamo avanti

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il protocollo tra Italia e Albania è conforme alla normativa europea. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, senza indicazioni di possibili ricorsi o modifiche future. Il provvedimento riguarda le procedure di cooperazione tra i due paesi in materia di gestione dei flussi migratori e di rimpatri. La premier italiana ha affermato che il governo continuerà con le attuali politiche.

Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania. L’avvocato generale della Corte, Nicholas Emiliou, ha infatti chiarito che il protocollo è «compatibile con la normativa Ue», respingendo le obiezioni che erano state sollevate dalla Corte d’Appello di Roma e che infine avevano portato in sede europea il giudizio su una causa intentata da due migranti che erano stati espulsi dall’Italia e portati in Albania, dove avevano fatto domanda di protezione internazionale. Il protocollo Italia-Albania «compatibile con la normativa europea». Nel parere dell’avvocato della Corte Ue, non vincolante ma che...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea». Meloni: “Andiamo avanti” Notizie correlate Migranti, la Corte Ue gela sinistra e toghe rosse: il protocollo Italia-Albania «compatibili con la normativa europea»Arriva dalla Corte di Giustizia Ue l’ultima conferma sulla validità del protocollo Italia-Albania. Leggi anche: Migranti e intesa Italia-Albania, Meloni: “Corte Ue conferma validità, ora avanti con coraggio” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Avvocato Cgue: Protocollo Italia-Albania compatibile con la normativa dell’UE; Migranti, avvocato Corte Ue: Ok intesa Italia-Albania ma i diritti siano pienamente tutelati; Albania, i centri costosi e vuoti: promessi 36mila migranti, solo 83 rimpatri; Giochi d'azzardo on line: se si perde in un game vietato nel proprio Paese si possono riavere i soldi. Migranti, l’avvocato della Corte Ue promuove i centri in Albania ma a una condizione: Garantire i dirittiSecondo l'avvocato della Corte di giustizia dell'Ue Nicholas Emiliou l'accordo Italia-Albania è compatibile con le norme europee a condizione che i diritti ... fanpage.it Intesa Italia-Albania sui migranti, Meloni: Corte Ue conferma validità, ora avanti con coraggioIl parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto la validità del protocollo sui migranti Italia-Albania, è una notizia importante, che conferma la va ... adnkronos.com Intesa Italia-Albania sui migranti, Meloni: "Corte Ue conferma validità, ora avanti con coraggio" x.com Corte Ue: “Intesa Italia-Albania sui migranti compatibile con le regole”, esulta Meloni Arriva il parere dall'avvocato generale, la premier esprime soddisfazione e rammarico: "Persi due anni"... - facebook.com facebook