il 24 marzo il protocollo albania alla corte ue

Il 24 marzo, la Corte di giustizia dell’Unione europea esaminerà di nuovo il protocollo Albania, dopo che ieri ha stabilito la data di un’udienza cruciale. La causa deriva dalla richiesta di chiarimenti sulla conformità delle norme albanesi alle leggi comunitarie, in risposta a una denuncia presentata da alcune associazioni di difesa dei diritti umani. La decisione arriva dopo mesi di attesa, durante i quali le parti hanno preparato le proprie argomentazioni.
Il 24 marzo prossimo il protocollo Albania tornerà davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ieri ha fissato l’udienza di uno dei due rinvii pregiudiziali ancora pendenti: quello partito dalla Cassazione. A giugno scorso gli ermellini avevano sollevato una serie di dubbi rispetto alla seconda fase dei centri di Shengjin e Gjader, riservata ai migranti “irregolari” trasferiti dai Cpr italiani. È quella seguita al flop del tentativo di portare oltre Adriatico i richiedenti asilo originari di «paesi sicuri» per svolgere le procedure accelerate di frontiera in materia di asilo, persone salvate in alto mare e mai entrate in Italia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dubbi sul protocollo Albania, la Corte europea accelera
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha deciso di accelerare i rinvii relativi al protocollo con l’Albania, avviati dalla Corte d’appello di Roma il 5 novembre.
