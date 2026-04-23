Protestano i ‘fantasmi’ di via Einaudi | Il vero degrado è l’abbandono

Un gruppo di persone ha esposto uno striscione davanti a un edificio di via Einaudi 31 a Foggia, con la scritta “Il vero degrado è l’abbandono”. La presenza di questa protesta è visibile nel quartiere, dove l’edificio appare lasciato senza manutenzione da tempo. Nessuna altra spiegazione è stata fornita, ma la scritta sottolinea l’attenzione sulla condizione dell’immobile. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

“Il vero degrado è l’abbandono”. È quanto si legge su uno striscione che sventola dalla palazzina di via Einaudi 31 a Foggia. Sono gli alloggi ricavati una quindicina di anni fa per tamponare l’emergenza abitativa. Infiltrazioni e muffe minacciano lo stabile sin dalle prime assegnazioni e a nulla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Da ex distributore a dormitorio. Rifiuti, degrado e “fantasmi”Un ex distributore di benzina trasformato in dormitorio abusivo, con accampamenti di fortuna, rifiuti e "fantasmi" che vi hanno trovato rifugio. Roma, strada allagata: residenti protestano pescando, dopo l’incendio del 2023 e anni di degrado.La strada privata di via Edoardo d’Onofrio, nel quartiere Colli Aniene di Roma, è diventata un lago a cielo aperto, tanto da spingere i residenti a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fantasmi della digitalizzazione in piazza a Crotone: la protesta dei lavoratori Konecta; Crotone, flash mob dei lavoratori Konecta con maschera bianca: Non siamo fantasmi; Vertenza Konecta, la protesta dei lavoratori: Non siamo fantasmi; Non più fantasmi! I lavoratori Konecta in piazza urlano il loro disagio. Commissioni concentrate in un giorno, protestano le opposizioni a Fano - facebook.com facebook