Roma strada allagata | residenti protestano pescando dopo l’incendio del 2023 e anni di degrado

La strada privata di via Edoardo d’Onofrio si è trasformata in un lago a cielo aperto. I residenti, esasperati dal degrado e dai problemi causati dall’incendio del 2023, hanno deciso di protestare pescando, come gesto simbolico per attirare l’attenzione sulla situazione. La strada è invasa dall’acqua e nessuno sembra intervenire, mentre i residenti si muovono tra le auto sommerse con le canne da pesca in mano.

La strada privata di via Edoardo d'Onofrio, nel quartiere Colli Aniene di Roma, è diventata un lago a cielo aperto, tanto da spingere i residenti a imbracciare la canna da pesca in una protesta silenziosa e surreale. Un'immagine che racconta un disagio annoso, esacerbato da un incendio devastante che, nel giugno del 2023, ha colpito un palazzo della zona, causando una vittima e numerosi feriti, e che ha lasciato una comunità in attesa di risposte e di interventi risolutivi. Non si tratta di una semplice manifestazione, ma di un grido d'aiuto da parte di persone che vedono la propria quotidianità compromessa da una situazione di degrado che si trascina da anni, aggravata dalla mancata manutenzione di un'infrastruttura cruciale per il quartiere.

