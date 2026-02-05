Da ex distributore a dormitorio Rifiuti degrado e fantasmi

Un ex distributore di benzina si trasforma in un dormitorio abusivo. Nei giorni scorsi, residenti e forze dell’ordine hanno trovato camper e tende tra i rifiuti, con alcune persone che vivono in condizioni precarie. Il luogo, abbandonato da tempo, ora è pieno di spazzatura e di “fantasmi” di chi ci si rifugia di notte. La situazione preoccupa le autorità, che stanno cercando di intervenire per bonificare e mettere in sicurezza la zona.

Un ex distributore di benzina trasformato in dormitorio abusivo, con accampamenti di fortuna, rifiuti e "fantasmi" che vi hanno trovato rifugio. È tetra l’atmosfera che si respira nell’ex impianto di carburante della Esso, tra il raccordo dell’Autostrada A1 e gli svincoli delle tangenziali, al confine fra San Donato e Milano. Un’area dismessa da tempo, un non-luogo dove si consumano fragilità e solitudini mentre le auto corrono veloci sui vicini tratti di asfalto. Sacchetti, bottiglie, recipienti di plastica: sono decine i rifiuti abbandonati lungo il guard rail che divide quest’area dal sedime stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

