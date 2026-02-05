Un ex distributore di benzina si trasforma in un dormitorio abusivo. Nei giorni scorsi, residenti e forze dell’ordine hanno trovato camper e tende tra i rifiuti, con alcune persone che vivono in condizioni precarie. Il luogo, abbandonato da tempo, ora è pieno di spazzatura e di “fantasmi” di chi ci si rifugia di notte. La situazione preoccupa le autorità, che stanno cercando di intervenire per bonificare e mettere in sicurezza la zona.

Un ex distributore di benzina trasformato in dormitorio abusivo, con accampamenti di fortuna, rifiuti e "fantasmi" che vi hanno trovato rifugio. È tetra l’atmosfera che si respira nell’ex impianto di carburante della Esso, tra il raccordo dell’Autostrada A1 e gli svincoli delle tangenziali, al confine fra San Donato e Milano. Un’area dismessa da tempo, un non-luogo dove si consumano fragilità e solitudini mentre le auto corrono veloci sui vicini tratti di asfalto. Sacchetti, bottiglie, recipienti di plastica: sono decine i rifiuti abbandonati lungo il guard rail che divide quest’area dal sedime stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da ex distributore a dormitorio. Rifiuti, degrado e “fantasmi”

Approfondimenti su ex distributore ritiro

A San Gennaro Vesuviano, 76 operai risiedevano in una palazzina-opificio abusiva, vivendo in condizioni di degrado.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su ex distributore ritiro

Argomenti discussi: Da ex distributore a dormitorio. Rifiuti, degrado e fantasmi; Ponte Garibaldi resta al palo. Si attende la bonifica dell’ex distributore; Rimini. Caro Diario, cosa hanno in comune un distributore di benzina e i gatti randagi? – …di Stefano Benaglia; Bancomat guasto nel distributore, automobilista picchia il benzinaio.

Da ex distributore a dormitorio. Rifiuti, degrado e fantasmiSan Donato, spaccio e senzatetto che attraversano l’autostrada. Esposto al Viminale: Vogliamo sicurezza ... msn.com

Ex distributore dell’Agip, area da riqualificareTODI - La riapertura del ponte Bailey, lungamente attesa, ha contribuito a valorizzare un’area, ai piedi del Colle, su cui ci sarà presto anche un polo scolastico ma c’è un altro spazio, a Ponterio, a ... lanazione.it

Novità per la raccolta rifiuti Si informa la cittadinanza che in Via Zanardelli, nei pressi della rimessa comunale, l’appaltatore del servizio di raccolta rifiuti Ecotrash ha installato un distributore automatico dei sacchetti per: raccolta dell’organico raccolta dell’indiff facebook