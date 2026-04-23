Prosegue in carcere l’attività di reinserimento | due sarte insegnano ai detenuti le tecniche

Nel carcere di Piacenza, due sarte stanno insegnando ai detenuti le tecniche di cucito, portando avanti un’attività di reinserimento. L’azione si svolge all’interno della struttura, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e migliorare le possibilità di inserimento sociale una volta terminata la detenzione. L’esperienza coinvolge i detenuti in un percorso di apprendimento che si svolge tra ago e filo, senza interventi esterni o finalità speculative.

Tra ago e filo, nella Casa Circondariale di Piacenza, ha preso forma un’esperienza che va oltre la semplice attività manuale. È un percorso fatto di tempo, pazienza e apprendimento, ma soprattutto di possibilità di cambiamento. Da circa due anni è attivo un laboratorio di sartoria nato dalla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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