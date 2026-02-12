Dal carcere al lavoro la Sicilia guida la svolta per il reinserimento dei detenuti

In Sicilia, si lavora per cambiare le cose. I detenuti hanno ora più possibilità di trovare un impiego una volta usciti dal carcere. Le nuove iniziative puntano a creare un collegamento diretto tra il sistema penitenziario e il mercato del lavoro. L’obiettivo è offrire a chi ha scontato la pena una strada reale verso il reinserimento sociale e l’indipendenza economica.

Creare un ponte concreto tra il mondo penitenziario e il mercato del lavoro, trasformando la pena in un’occasione di riscatto sociale e sviluppo economico. È questo l’obiettivo del seminario tecnico “Carcere e Lavoro: un’azione di sistema per il reinserimento dei detenuti” che si è svolto ieri a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Sicilia Detenuti Lavoro e carcere, accordo per favorire il reinserimento dei detenuti È stato firmato un protocollo tra Sviluppo Lavoro Italia e la Fondazione Aidp per facilitare l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. FORMAZIONE E LAVORO. FONDAZIONE CRT PRESENTA “PERCORSO 27” PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO DEI DETENUTI E RIDURRE LA RECIDIVA La Fondazione CRT ha presentato “Percorso 27”, un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sicilia Detenuti Argomenti discussi: Trattamento detenuti: più lavoro esterno e imprese che assumono; Lavoro in carcere: la proposta del Cnel va nella giusta direzione, ma mancano i fondi; Dal carcere al lavoro, la Sicilia guida la svolta per il reinserimento dei detenuti; Dal carcere al museo: al Muse parte il progetto Articolo 27 che trasforma la pena in opportunità. Dal carcere al lavoro, la Sicilia guida la svolta per il reinserimento dei detenutiL'Isola fa da apripista: firmata l’intesa per lo Sportello negli istituti penitenziari. L'accordo è stato siglato nei locali dell’assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente ... palermotoday.it Carceri, intesa in Sicilia per il reinserimento dei detenuti: al via lo Sportello LavoroLa Sicilia è una delle quattro regioni scelte per la fase sperimentale, insieme a Lombardia, Lazio e Veneto. Al centro dell’intervento c’è l’attivazione dello Sportello Lavoro all’interno degli ... blogsicilia.it Omicidio di Partinico, l'indagato resta in carcere ma il gip non convalida il fermo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

