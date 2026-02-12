Dal carcere al lavoro la Sicilia guida la svolta per il reinserimento dei detenuti

In Sicilia, si lavora per cambiare le cose. I detenuti hanno ora più possibilità di trovare un impiego una volta usciti dal carcere. Le nuove iniziative puntano a creare un collegamento diretto tra il sistema penitenziario e il mercato del lavoro. L’obiettivo è offrire a chi ha scontato la pena una strada reale verso il reinserimento sociale e l’indipendenza economica.

Creare un ponte concreto tra il mondo penitenziario e il mercato del lavoro, trasformando la pena in un’occasione di riscatto sociale e sviluppo economico. È questo l’obiettivo del seminario tecnico “Carcere e Lavoro: un’azione di sistema per il reinserimento dei detenuti” che si è svolto ieri a.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

