Bonus voli Sicilia fino al 31 luglio 2026 | rimborso fino a 50 euro

La Regione Sicilia ha annunciato la proroga del bonus voli fino al 31 luglio 2026. Il provvedimento prevede rimborsi dal 25% al 50% per i residenti che utilizzano tratte nazionali. Questa misura mira a incentivare i viaggi all’interno del territorio regionale. I dettagli sui requisiti e le modalità di richiesta saranno comunicati prossimamente.

La Regione Sicilia proroga il bonus voli fino al 31 luglio 2026, offrendo rimborsi dal 25% al 50% per i residenti che viaggiano su tratte nazionali. L’iniziativa, volta a contrastare l’impennata dei costi del trasporto aereo, richiede l’acquisto del biglietto entro la data limite e la presentazione della domanda entro 30 giorni dall’atterraggio. Il rimborso, fino a 50 euro per tratta, è riservato a chi risiede legalmente in Sicilia al momento dell’acquisto e può raggiungere il 50% ha un Isee inferiore a 15.000 euro, per studenti e per persone con disabilità certificata pari o superiore al 67%. La misura si applica solo a voli diretti senza scalo, escludendo itinerari con coincidenze o biglietti multi-tratta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bonus voli prorogato fino al 31 luglio, ma c'è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025La Regione proroga dal 28 febbraio fino al 31 luglio 2026 il bonus voli per i residenti in Sicilia, ma c'è ancora chi attende i rimborsi di viaggi...

Una raccolta di contenuti su Bonus voli.

Temi più discussi: Bonus voli Sicilia prorogato fino al 31 luglio, a chi spetta e come richiederlo; Bonus caro voli Sicilia, la Regione proroga e aumenta i rimborsi; Bonus voli prorogato fino al 31 luglio, ma c'è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025; Bonus voli Sicilia: proroga rimborsi fino a luglio e sconti fino a 50 euro.

Bonus voli Sicilia prorogato fino al 31 luglio, a chi spetta e come richiederloPer approfondire: Caro voli, bonus aerei Sicilia prorogato fino al 28 febbraio 2026: requisiti e cosa sapere ... tg24.sky.it

Bonus voli Sicilia prorogato, come ottenere il rimborso dalla Regione: requisiti e domandaLa Regione Sicilia proroga il bonus voli nel 2026. Rimborsi dal 25% al 50% per i residenti su tratte nazionali. Come si richiede ... quifinanza.it

Bonus voli Sicilia prorogato al 31 luglio 2026: chi può richiederlo e come ottenere il rimborso https://www.scuolainforma.news/bonus-voli-sicilia-prorogato-al-31-luglio-2026-chi-puo-richiederlo-e-come-ottenere-il-rimborso/ #bonus - facebook.com facebook

Bonus voli prorogato fino al 31 luglio, ma c'è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025 x.com