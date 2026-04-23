A Viterbo, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un giovane di 20 anni, nel corso delle indagini su attività di propaganda neofascista e neonazista online. Durante le operazioni sono state trovate e sequestrate alcune armi. L’indagato è stato coinvolto in un’indagine che riguarda la diffusione di contenuti di ispirazione estrema destra attraverso un gruppo social.

È stata eseguita una perquisizione domiciliare e sono state sequestrate numerose armi ad aria compressa a carico di un ventenne residente a Viterbo, accusato di attività di propaganda neofascista e antisemita su una piattaforma social. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, si inserisce in un’indagine nazionale che ha coinvolto anche altri soggetti, tra cui 9 minorenni, e ha portato all’esecuzione di 14 perquisizioni e a una misura cautelare nei confronti di un diciannovenne di Pavia. Le indagini e la perquisizione a Viterbo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 22 aprile gli agenti della D.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Propaganda neofascista e neonazista a Viterbo, perquisita la casa di un 20enne: sequestrate armi

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