Propaganda neonazista e istigazione alla violenza antisemita smantellata rete di giovanissimi | c' è anche Viterbo

È stata smantellata una rete di giovani coinvolti in attività di propaganda neonazista e di incitamento alla violenza antisemita, con collegamenti anche nella provincia di Viterbo. L’indagine ha portato alla scoperta di contenuti online e contatti tra i responsabili, tutti di età molto giovane. La polizia ha eseguito le operazioni di perquisizione e ha sequestrato materiale che testimonia le attività illecite.

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