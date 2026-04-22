Armi da softair e stampe con Mussolini 20enne di Viterbo nella rete neonazista | il suo ruolo | VIDEO e FOTO

Un giovane di 20 anni di Viterbo è stato coinvolto in un'indagine della procura di Milano che ha portato allo smantellamento di una rete di giovani impegnata nella diffusione di propaganda neonazista. Il ragazzo, appassionato di softair e finora sconosciuto alle autorità, è stato trovato in possesso di armi da softair e di immagini con simboli e riferimenti a Mussolini. L'inchiesta ha evidenziato la presenza di contenuti di ideologia neonazista e antisemita sui canali online collegati ai sospetti.

Appassionato di softair e, finora, non noto alle forze dell'ordine. È il 20enne di Viterbo indagato nell'inchiesta della procura di Milano che ha smantellato una rete di giovani e giovanissimi dedita alla propaganda neonazista e all'istigazione alla violenza antisemita. Al centro la chat Telegram.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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