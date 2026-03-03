Mio padre senza visita per ore al pronto soccorso il primario | Parametri stabili quel pomeriggio 60 accessi e 3 codici rossi

Un uomo di 90 anni, cardiopatico, ha trascorso diverse ore senza ricevere visita nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Il primario dell’ospedale ha riferito che i parametri dell’anziano erano stabili e che nello stesso pomeriggio si sono verificati 60 accessi e tre codici rossi. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle emergenze in quella struttura.

Arrivato nel pomeriggio dopo un malore, l'anziano 90enne lascia il reparto in serata firmando le dimissioni. La famiglia parla di disservizio e comportamento non corretto al triage. La direzione sanitaria ricostruisce il contesto clinico e il carico di lavoro della giornata, con accessi continui e priorità alle emergenze maggiori Per un 90enne cardiopatico doveva essere un controllo urgente. Ma la sua permanenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento è diventato un caso. Era stato portato lì nel primo pomeriggio del 2 marzo, alle 16 circa, dopo un malore. E gli era stato assegnato il codice arancione. Alle 19:30 la famiglia firma e se lo porta via: "Siamo andati da un cardiologo privato".