Farmacia dei Servizi oltre 57 mila prestazioni in Veneto nel 2025 | più di 26 mila erogate nel Veronese

Nel 2025 le farmacie del Veneto hanno offerto oltre 57 mila prestazioni gratuite ai cittadini, senza chiedere alcun costo. Di queste, più di 26 mila sono state erogate nel Veronese. Si tratta di un servizio che sta diventando sempre più diffuso, dando ai residenti un’alternativa semplice e accessibile per ottenere assistenza sanitaria di base.

