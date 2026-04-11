Pazienti in codice rosso affondo di Vignali FI | A Ferrara il 90% viene rivalutato come meno grave

A Ferrara, il 90% dei pazienti soccorsi dal 118 come codici rossi viene rivalutato come meno grave, secondo quanto affermato da un esponente di un partito politico. Inoltre, nel distretto ovest si registra il quinto peggior tempo di ospedalizzazione tra i distretti sanitari regionali, con una media di 80 minuti dall’arrivo della chiamata. Questi dati sono stati condivisi in una dichiarazione pubblica senza ulteriori commenti.

“A Ferrara il 90% di pazienti soccorsi dal 118 come codici rossi sono over-triage e quindi vengono rivalutati come meno gravi e nel distretto ovest si registra il quinto peggior tempo di ospedalizzazione tra i distretti sanitari regionali con 80 minuti dopo la chiamata”.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sanità, Vignali (FI) denuncia: "A Ferrara gravi criticità nei tempi delle liste d'attesa". I dati“La situazione delle liste d’attesa a Ferrara è molto critica con tempi per ricevere alcune delle prestazioni prenotate di svariati mesi, anche oltre...

Incidente all’interno della ditta di costruzioni, 22enne in codice rosso: è graveA essere coinvolto nell’accaduto, nella mattinata di ieri, a Casamassella, nella sede di un’impresa di costruzioni, in circostanze ancora da...

Temi più discussi: Emergenza-urgenza in crisi, pronto soccorso sardi in codice rosso - L'Unione Sarda.it; Vasto, una Pasquetta da codice rosso. Grave un 52enne e l’alcol intossica sei giovani; Undici codici rossi in otto ore: notte di emergenza alle Torrette di Ancona; L'incubo in ospedale: anziana molestata sessualmente in piena notte nel reparto.

Emergenza-urgenza in crisi, pronto soccorso sardi in codice rossoAttese infinite (ieri fino a 9 ore per i codici verdi al Policlinico di Monserrato); boarding pesante (con i pazienti in attesa per giorni, spesso anche nei corridoi, prima di essere ricoverati nei re ... unionesarda.it

Ospedali da codice rosso. 300 in attesa, per giorniLA DENUNCIA All’interno dei maggiori pronto soccorso la situazione è quella di una vera e propria emergenza: sono 136 i pazienti che alle 12 erano al Policlinico Umberto I, di questi 40 in attesa di ... affaritaliani.it

In Italia circa 300mila pazienti sono affetti da Parkinson, una malattia cronica e degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale e influenza il controllo dei movimenti. A dirlo è la Fondazione Limpe che, in vista della Giornata mondiale del Parkinson che ri - facebook.com facebook

La storia di tre pazienti sono state racchiuse nel primo romanzo noir dedicato al Parkinson e presentato in occasione della Giornata Mondiale x.com