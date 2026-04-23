Pronostico Valencia-Girona | il ritorno dopo sei incontri

Sabato alle 18:30 si svolge la sfida tra Valencia e Girona nella Liga spagnola. Entrambe le squadre si trovano a metà classifica e non sono ancora certezza di mantenere la categoria, anche se sono distanti dalla zona retrocessione. La partita rappresenta un'occasione per entrambe di ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica. Dopo sei incontri senza confrontarsi, le due formazioni si affrontano nuovamente sul campo.

Valencia-Girona, il pronostico del match di Liga spagnola in programma sabato alle ore 18:30 Nonostante si trovino entrambe a metà classifica, Valencia e Girona sono ben lontane dal festeggiare la salvezza. Sì, la Liga dietro potrebbe ancora regalare sorprese, ci sono moltissime squadre raccolte in pochi punti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è un risultato che di fatto non è contemplato quando si affrontano questi due club, almeno se andiamo a guardare quelli che sono gli ultimi sei scontri diretti che si sono giocati sul campo del Valencia: il pareggio. Sì, in questo lasso di tempo ci sono state quattro vittorie dei padroni di casa e due sconfitte.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Girona: il ritorno dopo sei incontri Notizie correlate Levante – Valencia | Un derby per non cadere più in basso: anteprima, analisi, pronostico e pronostico2026-02-15 01:55:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! lEvante e Valencia si affrontano oggi, domenica (Ciutat de València, 18:30) in uno dei... Pronostico Siviglia-Valencia: 3 punti per il sorpassoSiviglia-Valencia è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Un punto solo di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: RCD Mallorca - Valencia CF | pronostico & migliori quote | 21.04.2026; Valencia CF - Girona FC Pronostico e confronto quote 25.04.2026; Pronostici Liga Spagna 2025-2026 guida alle quote | Giornata 33; Liga, i pronostici per la giornata 32. Pronostico Valencia vs Girona – 25 Aprile 2026Nel contesto di La Liga, la sfida tra Valencia e Girona si gioca il 25 Aprile 2026 alle 18:30 presso lo storico Stadio de Mestalla. Un incontro che potrebbe ... news-sports.it BM ON EL/ IL RECAP ULTIMO TURNO E IL QUADRO DI PLAYIN E PLAYOFF. OLYMPIACOOS PRIMO, VALENCIA SORPRENDENTE SECONDA Ultimo turno di : vince a e consolida il , tutto fa - facebook.com facebook