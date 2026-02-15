Levante – Valencia | Un derby per non cadere più in basso | anteprima analisi pronostico e pronostico

Levante e Valencia si affrontano oggi al Ciutat de València, perché entrambe cercano di uscire dalla crisi e risollevarsi in classifica. Il derby, in programma alle 18:30, rappresenta un’occasione importante per i due club di dimostrare il loro valore e riaccendere le speranze di miglioramento. Le due squadre arrivano con diverse difficoltà, ma vogliono dimostrare di poter ancora competere ai livelli più alti.

2026-02-15 01:55:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! l Evante e Valencia si affrontano oggi, domenica (Ciutat de València, 18:30) in uno dei derby più difficili della storia, anche se con molte speranze riposte. I Granotas, a cinque punti dalla salvezza – e una partita in meno – possono trascinare i vicini del Mestalla in una lotta per la sopravvivenza fino alla fine della stagione. Una vittoria in trasferta eliminerebbe quasi un rivale diretto. Il Levante cercherà la quinta partita consecutiva senza perdere in casa per provare ad avvicinarsi alla salvezza, che al momento la vede a cinque punti, con una partita in meno.