Sabato si disputa la partita tra Siviglia e Valencia, valevole per la ventinovesima giornata della Liga. La sfida si gioca in un momento di equilibrio in classifica, con il Valencia che ha un punto di vantaggio sui rivali. La partita può essere decisiva per il sorpasso in classifica e si svolge in uno stadio di spicco del campionato spagnolo.

Siviglia-Valencia è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Un punto solo di differenza in classifica a favore del Valencia. Due squadre che si ritrovano a lottare per la salvezza – anche se un po’ di spazio per respirare c’è – come succede spesso negli ultimi anni. Una situazione che, almeno una delle due, potrebbe vedere migliorare alla fine del sabato sera. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Siviglia in casa sta costruendo, anche se con fatica, i propri obiettivi stagionali. Almeyda ha almeno dato un’anima a questa squadra – che lotta – e che viene, appunto, davanti ai propri tifosi, da quattro risultati utili di fila (una vittoria e tre pareggi, tutti uno a uno). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Siviglia-Valencia: 3 punti per il sorpasso

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