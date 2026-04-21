Basket Modena sfuma la semifinale Passo falso Vignola ai playout

Modena Basket conclude la sua stagione dopo la sconfitta in gara 2 contro la Francesco Francia Zola, che permette alla squadra avversaria di passare il turno e blocca la semifinale. La partita si è conclusa con un punteggio di 62-56, con giocatori come Ilari, Riccò e Guazzaloca che hanno segnato rispettivamente 15, 12 e 11 punti. Nel frattempo, Vignola ha ottenuto la vittoria ai playout, assicurandosi così la permanenza in Serie C.

Serie C: termina in gara 2 la stagione di Modena Basket (Ilari 15, Riccò 12, Guazzaloca 11), che non riesce a pareggiare la serie e cede nuovamente alla Francesco Francia Zola (56-62). Gli ospiti impongono il proprio ritmo sin dalla palla a due (31-39), con Mo.Ba che accenna una reazione nel terzo quarto, non riuscendo però a ribaltare il match; negli ultimi 10’ Zola controlla guadagnandosi la semifinale. Sconfitta esterna per la Roadhouse Vignola (Cappelli 12, Besozzi 11, Albertini e Torricelli R. 10) che, nella seconda giornata del girone play-out, deve arrendersi 68-63 nei confronti della Cestistica Argenta. Dopo 30’ di marca estense, i giallo-neri hanno una reazione d’orgoglio nell’ultimo quarto, con la difesa che torna aggressiva permettendo soluzioni d’attacco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket. Modena, sfuma la semifinale. Passo falso Vignola ai playout Notizie correlate Basket. Vignola batte Montecchio. I playout partono beneSerie C: comincia al meglio il gironcino playout per la Roadhouse Vignola (Bussoli 18, foto Lugli, Torricelli R. Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playoutServirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Basket. Modena, sfuma la semifinale. Passo falso Vignola ai playout; Serie B Nazionale. Incertezza Fabo Herons. Rischio play-in concreto; In attesa del derby (inutile in chiave classifica), i cugini dell’Andrea Costa hanno fatto cori in viale Dante. I tifosi biancorossi fanno subito festa. Basket. Modena, sfuma la semifinale. Passo falso Vignola ai playoutSerie C: termina in gara 2 la stagione di Modena Basket (Ilari 15, Riccò 12, Guazzaloca 11), che non ... msn.com Stile TV. . Basket, Napoli salvo: Scafati si batte per la promozione in Serie A - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Grande #Basket al PalaMangano di #Palermo, che si conferma ancora una volta il tempio dello sport scolastico siciliano: si sono concluse le finali regionali di #Pallacanestro dei #NuoviGiochiDellaGioventù facebook.com/USRSiciliaDire… #scuolasiciliana # x.com