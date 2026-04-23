Sabato alle 16:15 si gioca la partita di Liga tra Getafe e Barcellona. Il club catalano guida la classifica con nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La sfida si presenta senza la presenza di Yamal tra le fila del Barcellona, ma la squadra si prepara comunque a scendere in campo determinata. Il Getafe cerca di ottenere punti in casa contro la capolista.

Nove punti di vantaggio confermati. La vittoria sul Celta Vigo ha permesso al Barcellona di mantenere il distacco. Anche se, in casa catalana, c’è il problema Yamal: il miglior giocatore del mondo, in questo momento, è uscito per un infortunio muscolare e si teme possa essere qualcosa di delicato. Vedremo. Di certo questa squadra anche contro un Getafe che come da pronostico ha vinto sul campo della Real Sociedad prendendosi il sesto posto in classifica, non si può permettere di abbassare la guardia. Certo, il fatto che il Real giochi venerdì darà ulteriori stimoli, sia in un caso che nell’altro: in caso di mancata vittoria di Mbappe e compagni contro il Betis allora vincere significherebbe vedere la Liga ad un passo, in caso diverso allora, servirebbe di nuovo allungare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Getafe-Barcellona: si vince anche senza Yamal

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