Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Luciano Darderi Monte Carlo 07-04-2026

Mercoledì si disputerà il match di primo turno tra Hubert Hurkacz e Luciano Darderi al torneo di Monte Carlo. Darderi arriva da una semifinale a Marrakech, dove ha perso contro Trungelliti, in una partita in cui non ha giocato al meglio. Hurkacz è un tennista di livello internazionale, mentre Darderi cerca di migliorare la sua posizione nel circuito. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista dell’incontro.

Hubert Hurkacz e Luciano Darderi giocheranno la loro partita di primo turno mercoledì e questo è un bene per l’azzurro che viene da una semifinale persa a Marrakech contro Trungelliti nella quale ha giocato davvero male. Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di non essere entrato in campo concentrato nel modo giusto, dunque non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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