Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano | Arbeloa non può sbagliare

Domenica si gioca la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano, valevole per la ventiduesima giornata della Liga. Per il Real, Arbeloa non può sbagliare, ha l’obbligo di portare i tre punti a casa. La sfida si svolge in un momento importante e tutti gli occhi sono puntati sui blancos.

Real Madrid-Rayo Vallecano è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Non può sbagliare Arbeloa. Da quando è seduto sulla panchina del Real Madrid ha perso già due partite. Un solo mese. E diciamo che non è il massimo qualora volesse, alla fine dell’anno, riuscire a meritarsi una riconferma. Da quelle parti sono poche le opportunità che uno ha a disposizione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’aver riavvicinato il Barcellona nel corso delle ultime settimane ha permesso di guardare con estremo interesse alla partita in programma in casa contro il Rayo Vallecano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Domenica il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano in una partita importante.

