Pronostico Avellino-Bari | per Longo un’altra brutta serata

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Avellino e Bari. La partita si gioca in una fase in cui il Bari ha sette punti di vantaggio sulla zona playout, a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Si può seguire in diretta in tv e streaming, con le formazioni che sono state annunciate nei giorni precedenti. Longo si prepara a guidare l’Avellino in una sfida importante.

Avellino-Bari è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sette punti di vantaggio sulla zona playout, a tre giornate dal termine della stagione regolare, sono un malloppo solo da gestire. Possiamo dire che l’Avellino è salvo e adesso la squadra di Ballardini, che il suo impatto lo ha dato immediato, sogna i playoff. (Profilo Instagram Bari) – Ilveggente.it Un punto di distanza dal Cesena, ultima in questo momento dentro la griglia finale. E con un Bari che rischia la retrocessione e soprattutto che non riesce in nessun modo a dare continuità ai propri risultati, il compito dei verdi di casa è possibile.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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