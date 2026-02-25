Sampdoria-Bari Longo | Altra partita da dentro o fuori Servono punti e concretezza

All'antivigilia della trasferta di Marassi (venerdì 27 febbraio ore 21) il tecnico biancorosso ha parlato in conferenza stampa presentando la delicata sfida con i blucerchiati In apertura il mister ha commentato la natura di partita da "dentro o fuori" contro i blucerchiati, viste la mancanza di vittorie e la situazione di classifica preoccupante: "Venivano definite da dentro fuori già le tre-quattro partite precedenti. Questa nuovamente sarà da dentro fuori e di conseguenza, come ho già detto, ogni partita è di vitale importanza - ha risposto con fermezza -. Sappiamo che abbiamo bisogno di vincere delle partite, perché se non vinci è impossibile raggiungere l’obiettivo. Ogni gara deve essere un’opportunità e inutile continuare a forzare questa spada di Damocle sulla prossima partita perché lo sappiamo, non c'è bisogno che nessuno ce lo ricordi". 🔗 Leggi su Baritoday.it

