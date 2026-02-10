Questa sera si sfidano Bari e Spezia in una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Dopo la vittoria della scorsa settimana, il tecnico Longo si aspetta un altro risultato positivo e potrebbe sorridere di nuovo. La sfida si gioca in casa dei biancorossi, che cercano punti importanti per la classifica, mentre gli ospiti arrivano determinati a conquistare un risultato utile. Gli appassionati possono seguire la partita in diretta tv o streaming.

Bari-Spezia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Profuma di sorriso. Profuma di seconda vittoria, da quando è tornato sulla panchina del Bari, per Moreno Longo. Dopo il debutto con affermazione sul campo del Cesena, il tecnico ha perso le altre due partite. E quindi adesso è il momento di pareggiare il totale. Vale una grossa fetta di stagione questa sfida allo Spezia. C’è, tra le altre cose, pure la possibilità di un sorpasso. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bari-Spezia: secondo sorriso per Longo

Approfondimenti su Bari Spezia

A Bari torna Moreno Longo come nuovo allenatore, sostituendo Vincenzo Vivarini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bari Spezia

Argomenti discussi: Più esperienza e qualità, ma il neo del mercato dello Spezia è il mancato arrivo di un bomber; quote Monza Avellino: il pronostico sui brianzoli; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 7/1526 di sabato 7 febbraio 2026; Bari - Spezia Pronostico e confronto quote 11.02.2026.

Pronostico Bari vs Spezia – 11 Febbraio 2026Nel quadro competitivo della Serie B, il match tra Bari e Spezia si gioca il 11 Febbraio 2026 alle 20:00 allo storico Stadio San Nicola. Una sfida dall’alto ... news-sports.it

Il Bari non protesta nel post, ma per Calvarese gli manca un rigore nel match con lo SpeziaHa preso il via ieri la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si è aperta con il pareggio tra Spezia e Bari, che hanno chiuso il confronto inaugurale del turno spartendosi la posta in palio con ... tuttomercatoweb.com

- Chi porta a casa i 3 punti Scrivete nei commenti il vostro pronostico sul risultato e i possibili marcatori della partita! #MantovaBari #ForzaBari #BariGrandeAmore #SSCBari - facebook.com facebook