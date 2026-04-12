Domenica si disputa la partita tra Athletic Bilbao e Villarreal, valida per la trentunesima giornata della Liga. Questa sfida rappresenta il quarto incontro tra le due squadre in questa stagione. Finora, nelle tre precedenti occasioni, nessuna delle due ha ottenuto una vittoria convincente, lasciando aperto il risultato finale. La partita si svolgerà nel campo dell'Athletic Bilbao.

Athletic Bilbao-Villarreal è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Ormai il posto in Champions del Villarreal è assicurato, anche perché ci sono ottime possibilità che il campionato spagnolo ne porti cinque nella massima competizione europea. Il terzo posto in classifica è importante e meritato per la squadra di Marcelino. Che vuole continuare a stupire. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’obiettivo della stagione del Bilbao, invece, è quello di chiudere in maniera onerosa in campionato e soprattutto salutare nel migliore dei modi Valverde che ha già l’annunciato l’addio alla fine di questa stagione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Villarreal: alla quarta volta non scappa

Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Leones tornano a ruggire?Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero...

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