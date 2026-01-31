Territorio giallorosso il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcio

Il Comune di Montesarchio ha deciso di sostenere l’iniziativa “Territorio giallorosso” promossa dal Benevento Calcio. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra la squadra e i tifosi della provincia sannita. L’amministrazione comunale ha confermato la propria adesione, sperando di coinvolgere più cittadini e appassionati nel supporto alla squadra locale. La scelta arriva in un momento in cui il calcio si fa sempre più vicino alle comunità, cercando di unire le persone attraverso lo sport.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e l’intera provincia sannita. L’appuntamento per la comunità caudina è fissato per mercoledì 5 marzo, in occasione del match casalingo Benevento–Catania, quando cento cittadini di Montesarchio potranno assistere gratuitamente alla gara nel settore Distinti. Un’opportunità significativa che testimonia ancora una volta la volontà del club giallorosso di coinvolgere attivamente il territorio e di valorizzare il senso di appartenenza che unisce il Sannio alla propria squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Territorio giallorosso”, il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcio Approfondimenti su Benevento Calcio Unicef, il Comune aderisce all’iniziativa “Go Blue”, Palazzo Zanca si illumina In occasione del 25 novembre, Acf Arezzo aderisce all'iniziativa "Ogni Passaggio Conta" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Benevento Calcio Argomenti discussi: Territorio giallorosso, col Siracusa ci sarà anche San Marco dei Cavoti; Territorio giallorosso, per Benevento-Siracusa ci sarà Sant'Angelo a Cupolo. Territorio giallorosso, col Siracusa ci sarà anche San Marco dei CavotiLe parole del sindaco Marino: Iniziativa lodevole del presidente Vigorito ... msn.com Territorio giallorosso, per Benevento-Siracusa ci sarà Sant'Angelo a CupoloL'entusiasmo del sindaco De Pierro: In poco tempo polverizzate le richieste di partecipazione ... msn.com "Territorio giallorosso", col Siracusa ci sarà anche San Marco dei Cavoti #Benevento - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.