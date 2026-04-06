Il Benevento calcio torna in Serie B dopo tre stagioni, grazie a una vittoria esterna contro la Salernitana e al risultato di Catania, che è stato sconfitto dal Picerno. Il match si è deciso con un calcio di rigore nei minuti finali, che ha assicurato la promozione anticipata ai sanniti. La squadra ha conquistato così il ritorno nel campionato superiore.

Il Benevento calcio risale in serie B dopo un triennio di attesa, sigillando il ritorno nel campionato cadetto grazie a una vittoria esterna contro la Salernitana e al contemporaneo stop del Catania, battuto dal Picerno. L’impresa sportiva avviene con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del girone C di Serie C. L’atmosfera in città è già elettrica, con i preparativi in corso per organizzare i festeggiamenti che vedranno lo stadio Vigorito come epicentro della celebrazione giallorossa. Il momento decisivo tra Salerno e Benevento. La svolta della partita è arrivata al 66? della seconda frazione di gioco. Su un cross partito dalla fascia sinistra di Della Morte, l’arbitro ha fischiato un fallo di mano di Quirini all’interno dell’area di rigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento vola in Serie B: rigore decisivo e promozione anticipata

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Un bruttissimo Catania cade per la prima volta in stagione al "Massimino": rossazzurri k.o. 1-2 con il Picerno, mentre il Benevento vola ufficialmente in Serie B con 3 giornate d'anticipo https://qds.it/live-catania-picerno-etnei-in-campo-per-blindare-il-secondo-p facebook

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