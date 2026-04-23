A Nonantola è stato rinnovato il patto di amicizia con il Sahara occidentale, rafforzando così l’impegno della città nel sostenere i progetti per il popolo saharawi. La firma del nuovo accordo rappresenta un passo avanti nel mantenere vivo il rapporto di solidarietà e collaborazione tra le due comunità. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere la cooperazione internazionale.

Nonantola conferma il proprio impegno internazionale nel segno della solidarietà e della cooperazione tra i popoli. L’assessora ai Servizi sociali, Pace e Intercultura Ileana Borsari è rientrata dalla Repubblica Araba Saharawi Democratica, dove ha firmato, a nome della comunità nonantolana, il rinnovo del Patto di amicizia con la "daira" (una sorta di unità amministrativa) di Bou Craa, rafforzando un legame costruito nel corso di molti anni di collaborazione istituzionale e volontariato. Nei sette giorni di permanenza l’assessora Borsari, accompagnata da Stefania Lucenti e Barbara Maestri, volontarie dell’associazione nonantolana "Anni in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti per il Saharawi. Rinnovato il Patto di amicizia

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