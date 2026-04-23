Processo per violenza sessuale di gruppo Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti con formula piena | la sentenza in Corte d' Appello

In un procedimento giudiziario a Milano, due ex calciatori sono stati assolti con formula piena dopo che la Corte d’Appello ha ribaltato la condanna iniziale inflitta loro in primo grado. L’accusa riguardava una presunta violenza sessuale di gruppo, e in giudizio erano stati coinvolti anche tre amici dei calciatori. La sentenza definitiva ha confermato l’assoluzione di tutti gli imputati coinvolti nel procedimento.

La Corte d’Appello di Milano, ribaltando la condanna in primo grado inflitta agli ex giocatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, ha assolto con formula piena i due calciatori accusati insieme a tre loro amici - anche loro imputati e oggi assolti - di violenza sessuale di gruppo ai.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

La Corte d'Appello ribalta tutto, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti: non ci fu violenza sessuale di gruppoLa Corte d’Appello di Milano, ribaltando le condanne di primo grado, ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio...

Violenza sessuale di gruppo, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti in Appello “perché il fatto non sussiste”Milano, 23 aprile 2026 – Colpo di scena in tribunale a Milano, la Corte d'Appello ha ribaltato le condanne di primo grado e ha assolto con formula...

Altri aggiornamenti

Federico Apolloni e Mattia Lucarelli assolti dall’accusa di violenza sessuale: Il fatto non sussisteLa Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell'ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni ... fanpage.it

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale: l'esultanza in tribunale(LaPresse) - La Corte d'appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, ... stream24.ilsole24ore.com