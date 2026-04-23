Si terrà un processo nei confronti di un carabiniere accusato di aver tentato un contatto fisico con la convivente di un collega all’interno di una località dell’Appennino. L’episodio è stato oggetto di indagini e l’udienza si svolgerà presso il tribunale competente. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto delle procedure legali in corso.

? Cosa sapere Processo al carabiniere per tentato contatto fisico con la convivente di un collega all'Appennino.. La vittima ha subito un trasferimento forzato in un'altra provincia dopo l'episodio del luglio 2025.. Il tribunale ha aperto ieri le udienze per il processo contro un carabiniere accusato di aver tentato di palpare la convivente di un suo collega nel luglio 2025, all’interno degli alloggi di servizio dell’Appennino. La ricostruzione dei fatti, che vede l’imputato davanti al collegio presieduto da Luigi Tirone insieme ai giudici Sarah Iusto e Francesco Panchieri, risale alla sera del 18 luglio 2025. In quell’occasione, in un appartamento destinato al personale dell’Arma, la donna avrebbe mostrato al militare un prodotto alimentare quando lui avrebbe rivolto commenti pesanti e volgari sul suo fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo al carabiniere: l’aggressione negli alloggi dell’Appennino

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