Aggressione al supermercato Frattura caviglia a carabiniere e picchia i colleghi intervenuti

Un carabiniere è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un uomo al supermercato. L’uomo, di origini nigeriane, ha anche picchiato altri colleghi intervenuti in suo aiuto, causando una frattura alla caviglia del militare. La scena è stata violenta e i soccorsi sono stati chiamati subito. Ora l’aggressore si trova in stato di fermo.

Malmenato al supermercato da un cittadino della Nigeria che lo spedisce all' ospedale con una prognosi di 30 giorni. Movimentato episodio quello che ha visto protagonista sabato pomeriggio la frazione di Levane, per la precisione uno dei principali supermercati paesani dove nel bel mezzo di una affollata giornata di acquisti si è registrata un' aggressione da parte di un uomo di origine nigeriana, ai danni di un carabiniere di cinquant'anni libero in quel preciso momento dal servizio. Il militare era intento a fare la spesa, sembrava una giornata come tante altre lontana dagli impegni di lavoro quando ha notato l'uomo piuttosto agitato con un comportamento non del tutto consono all'ambiente nel quale si stesse trovando in quel preciso momento.

