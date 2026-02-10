Vannacci si presenta a Strasburgo e ribadisce il suo sostegno all’estrema destra tedesca di Afd. In un’intervista, il generale italiano afferma di essere fedele all’alleanza con il partito e nega di essere filo-Putin. “Pro Italia e pro Europa”, assicura, anche se lascia aperta una riflessione sul suo ruolo nel panorama europeo.

“Sto pensando a tante cose sul mio posizionamento europeo. Il mio supporto ad Alternative für Deutschland rimane. È un partito sovranista europeo. Peraltro, il partito che oggi, secondo i sondaggi, sembrerebbe essere il primo partito in Germania, è al 29%, quasi al 30% di consenso”. Lo ha detto l’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, parlando alla stampa a Strasburgo. “Sono persone e politici che portano avanti molti dei temi che stiamo promuovendo in Italia, in Francia, in Polonia, in Ungheria, nella Repubblica Ceca e in Spagna, e che rappresentano quell’area conservatrice europea sovranista, che ritiene che questa Europa, così come è stata concepita come Unione europea, abbia fallito e che vuole tornare all’Europa dei popoli e delle nazioni sovrane”, aggiunge Vannacci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci a Strasburgo guarda all’estrema destra di Afd: “Li sosteniamo. Io filo-Putin? No, pro Italia e pro Europa”

Stefano Bandecchi chiarisce la sua posizione sull'eventuale legame con Roberto Vannacci.

L'analisi di Velardi esamina come la crescente radicalizzazione di alcuni settori della sinistra, orientati verso posizioni pro Maduro e pro Putin, possa rappresentare un elemento di rafforzamento per il governo Meloni.

Vannacci: In Europa vedrò dove stare, rimane il mio supporto per AfDSto pensando a tante cose sul mio posizionamento europeo. Il mio supporto ad Alternative für Deutschland rimane. È un partito sovranista europeo. Peraltro, il partito che oggi, secondo i sondaggi, se ... ansa.it

Vannacci passa al gruppo dei non iscritti all'EurocameraL'eurodeputato Roberto Vannacci non fa più parte del gruppo dei Patrioti ed è passato al gruppo dei non iscritti. Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, durante l'apertura dei l ... ansa.it

