Negli ultimi tempi sui social si è diffusa una nuova tendenza culinaria che combina patatine in scatola e cioccolato fuso. La preparazione consiste nel versare il cioccolato dentro un tubo di patatine e lasciarlo solidificare, creando una sorta di “ricetta” semplice e visivamente d’effetto. Questa pratica si caratterizza per essere più una sequenza da filmare che un vero e proprio piatto da mangiare.

Un tubo di patatine, del cioccolato fuso e zero voglia di cucinare: basta questo per finire virali. L’ultima ossessione gastronomica dei social è tutta qui, nel gesto ripetuto di versare una colata marrone dentro un barattolo di Pringles e aspettare che solidifichi. Il risultato? Un cilindro compatto, da spezzare davanti alla camera. Più che una ricetta, un contenuto. Lo chiamano “Pringles Chocolate Block”, ma il nome è già più elaborato del procedimento. Si scioglie il cioccolato, lo si versa nel tubo, si lascia raffreddare. Fine. Quando si rompe il cartone, emerge una struttura irregolare, fatta di strati disordinati di patatine inglobate nel cioccolato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pringles e cioccolato: ecco la non-ricetta che sta spopolando sui social. Preparazioni ridotte all’osso, costruite più per essere filmate che mangiate

Notizie correlate

Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui socialÈ esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi, per scambiarle, collezionarle e...

Il salame di cioccolato con le Pringles è l’ultimo trend: chi ha detto che non si può unire dolce e salato?Da TikTok e Instagram arriva la ricetta del momento: il Pringles Chocolate Block, un cilindro di cioccolato e pringles, che viene solidificato in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Cosa succede quando mescoli Pringles e cioccolato? Il food trend che fa impazzire il web.

Pringles e cioccolato: ecco la non-ricetta che sta spopolando sui social. Preparazioni ridotte all’osso, costruite più per essere filmate che mangiateUn tubo di patatine, del cioccolato fuso e zero voglia di cucinare: basta questo per finire virali. L’ultima ossessione gastronomica dei social è tutta qui, nel gesto ripetuto di versare una colata ... ilfattoquotidiano.it

Il salame di cioccolato con le Pringles è l’ultimo trend: chi ha detto che non si può unire dolce e salato?Da TikTok e Instagram arriva la ricetta del momento: il Pringles Chocolate Block, un cilindro di cioccolato e pringles, che viene solidificato in frigo ... fanpage.it