Il salame di cioccolato con le Pringles è l'ultimo trend | chi ha detto che non si può unire dolce e salato?

Negli ultimi giorni sui social media è diventato virale il Pringles Chocolate Block, una ricetta che combina cioccolato e patatine Pringles. La preparazione consiste nel formare un cilindro con cioccolato e Pringles, che viene poi messo in frigo a solidificare e successivamente tagliato a fette come un salame di cioccolato. La tendenza ha attirato l’attenzione di utenti su TikTok e Instagram, spingendo molti a replicare il procedimento.

Da TikTok e Instagram arriva la ricetta del momento: il Pringles Chocolate Block, un cilindro di cioccolato e pringles, che viene solidificato in frigo e tagliato poi a fette proprio come un salame di cioccolato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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