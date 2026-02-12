Dove trovare e quanto costano le spille di Milano-Cortina 2026 che stanno spopolando sui social

La febbre delle spille per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha preso il sopravvento. In città, negozi e mercatini sono presi d’assalto da chi vuole mettere le mani sulle spille dedicate all’evento. Molti le scambiano, altri le collezionano, e non manca chi le mostra sui social per condividere la passione. I prezzi variano, ma la richiesta è alta e la corsa alle spille non si ferma.

È esplosa la spilla-mania a Milano-Cortina 2026, tutti sono alla ricerca delle spille dedicate alle olimpiadi, per scambiarle, collezionarle e mostrarle: ecco dove trovarle e quanto costano.

