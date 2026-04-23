Il principe Louis ha compiuto otto anni, segnando il suo cammino come membro della famiglia reale. Di recente, è stato condiviso un nuovo scatto in cui si vede il bambino cercare di limitare smorfie e boccacce, mentre mamma Kate lo chiama affettuosamente Lou-bugs. La sorella lo rimprovera con un dolce “Lou Lou”, e il padre ha spesso descritto il bambino come un “kamikaze”.

M amma Kate lo chiama affettuosamente Lou-bugs, la sorella lo redarguisce con un Lou Lou, e il padre William lo ha spesso descritto semplicemente come un “kamikaze”. Persino nonno Carlo ha un debole per questo suo nipotino che ha spesso rovinato con sbadigli, linguacce e capricci in pubblico la formalità di eventi ufficiali un tempo sacrosanti. Ma il principe Louis, beneamino di un’intera nazione e popolarissimo anche all’estero, è cambiato. E oggi che festeggia i suoi 8 anni, anche a casa si sentirà la mancanza del “vecchio” Louis. Il principe Louis colpisce ancora: al VE Day prende in giro il fratello George per i suoi capelli ribelli X Il principe Louis compie 8 anni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sta imparando a limitare smorfie e boccacce: il principe Louis compie 8 anni da piccolo Royal a tutti gli effetti. E mamma Kate gli dedica un nuovo scatto

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