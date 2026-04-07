A Windsor, durante i festeggiamenti di Pasqua con la famiglia reale, il principe Louis si è comportato in modo impeccabile. La mattina di domenica si è unito agli altri membri della famiglia per le celebrazioni, mantenendo un atteggiamento calmo e composto. Negli anni precedenti, il giovane aveva dimostrato un carattere più vivace e scherzoso, ma quest’anno il suo comportamento è stato più discreto. La sua presenza è stata osservata con attenzione dai presenti.

C osa è successo al principe Louis? La mattina di Pasqua, quando si è unito al resto della Royal Family per la tradizionale processione verso la cappella di San Giorgio a Windsor, tutti si aspettavano i suoi soliti capricci, le corse tra la folla in attesa, le smorfie continue e magari anche qualche sbadiglio annoiato. Invece, chi c’era si è trovato davanti un mini George. Perché ora che sta per compiere 8 anni (li festeggia il prossimo 23 aprile) anche il principe Louis dimostra di essere cresciuto e di aver imparato (finalmente) a fare il Royal. Kate Middleton, il ritorno a Pasqua è un affare di famiglia (e di stile) X Il principe Louis si trasforma in un vero Royal. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Windsor con la Royal, Family il principe Louis si è comportato in maniera ineccepibile. Ma che fine ha fatto il simpatico monello di una volta?

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St.

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La famiglia reale inglese riunita per la messa di Pasqua nella St George’s Chapel a Windsor, con qualche assenza… Guarda le foto - facebook.com facebook

Il ritorno che tutti aspettavano a Windsor ha riservato più di una sorpresa x.com