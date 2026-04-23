primaveranda fra street food e musica dal vivo

Il Bof International Street Food Festival si svolge a Budrio, in Emilia-Romagna, presentando la sua versione Primaveranda. L’evento propone una vasta selezione di cibo di strada proveniente da diversi paesi e include spettacoli di musica dal vivo. La manifestazione si tiene in questa località e dura alcuni giorni, attirando numerosi visitatori nel periodo primaverile.

Il Bof International Street Food Festival arriva in terra emiliana a Budrio nella sua magica versione Primaveranda. Da oggi al 26 aprile, al Parco Alessandrini, protagonista la buona gastronomia in formato truck food e l’intrattenimento a ritmo di musica live. Un’alchimia vincente, che si conferma al vertice del gradimento del pubblico, tra luci, colori, spettacoli, sapori e gusti della grande tradizione gastronomica italiana e non solo. Ingresso gratuito, patrocinio del municipio, e manicaretti tutti da gustare. Dalle specialità della cucina romana, come la pasta alla carbonara, a quelle partenopee e toscane. Ma anche arrosticini, smash burger, pulled pork, hamburger di cinghiale, lampredotto e schiacciata, cinta senese, polentina gluten free, caramelle e crepes.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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