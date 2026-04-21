Street Food Festival a Budrio con Primaveranda
Dal 23 al 26 aprile, il Parco Alessandrini di Budrio ospita lo Street Food Festival organizzato da Primaveranda. L’evento vede la presenza di numerosi food truck provenienti da diverse regioni italiane, pronti a proporre specialità gastronomiche di vario genere. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse realtà del settore alimentare, offrendo l’opportunità di assaporare piatti di strada in un contesto all’aperto.
Appuntamento al Parco Alessandrini dal 23 al 26 aprile con i migliori food truck in arrivo da tutta Italia. Spettacoli live, con band del calibro degli Anthera, e il Boom Rock Festival con 12 ore di musica no stop. Il BOF International Street Food Festival arriva in terra emiliana a Budrio nella.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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